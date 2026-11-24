楽天の鈴木大地内野手（37）が24日、仙台市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、金額は明かさなかったが、今季年俸1億2800万円から40％の減額制限を超える大… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

20年の加入後、最少となる1軍34試合出場にとどまり打率1割6分3厘、8安打で本塁打と盗塁はなかった。 シーズン中の6月に主将に任命されるも「何もできなかったので」と語り「（球団にも）なんとか結果を出したいという気持ちは伝えました」と話した。

今季について「責任は感じています。 数字では伝わらない、いろんなことがあって苦しい思いもしましたし、考えることも多かったんですけど、8月、9月の2カ月間、泉（2軍）にいた悔しさは来年晴らしたいなと思いたいですし、あの2カ月があったからという思いでいきたいです。 今はもう来年に向けて気持ちは前に進んでいます」とした。 来季への決意を込める色紙は「挑戦者」と書いた。

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「チームとしてこれだけ借金を抱えて負けたので、ある意味、失うものはないと思うので。 挑戦者のようにとにかく突き進んでいきたい気持ちと、個人的にも本当に幸せなことにこれまでたくさん試合に出せていただいていて1軍にいる環境でやらせていただいて、今年はずっと2軍にいることが多くて、今まであったものが肩から降りて、もう向かっていくだけなので。 積み上げてきたものに誇りは感じていますけど、全て取り払って挑戦してやろうという思いなので。

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残りの野球人生をどう伸ばせるかは自分自身にかかっているので、挑戦していく意味で書かせていただきました」と説明した。