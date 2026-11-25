主力定着へ。楽天平良竜哉内野手（28）がオフでのさらなる進化を掲げました。今季は過去最多1軍98試合に出場し、打率2割4分1厘、9本塁打、12盗塁と存在感を発揮。11月17日に1600万円増の年俸2400万円でサイン。年俸が3倍となりましたが、物欲は「全くない」と無心で野球に取り組む覚悟を語りました。（金額は推定） - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）。

1998年（平10）7月9日生まれ、沖縄県出身。 前原では甲子園出場はなく、九州共立大で福岡6大学リーグ通算101安打。 NTT西日本を経て22年ドラフト5位で楽天入団。23年のフレッシュオールスターで優秀選手賞。24年4月20日西武戦（ベルーナドーム）で公式戦初出場。

同年オフに育成再契約。 今季、支配下に復帰した。 通算116試合、63安打、打率2割3分3厘、9本塁打、23打点、12盗塁。 右投げ右打ち。170センチ、78キロ。

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今後のテーマに掲げたのは「長打力と足、そして確実性」。 さらなる飛躍へ向け、平良は決意を込めた。22年ドラフト5位で入団も椎間板（ついかんばん）ヘルニアの手術などで24年オフに戦力外通告を受け、25年は育成契約に。 今季は本来の力の片鱗（へんりん）をみせ、チームの戦力として戦い切った。 秋季練習では新しくやってきた小笠原道大打撃コーチにも積極的にアドバイスを聞いた。