楽天岸孝之投手（41）が24日、仙台市内で契約更改交渉に臨み、2000万円減の1億6000万円でサインした。加入10年目となった26年シーズンはプロ入り20年… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

加入10年目となった26年シーズンはプロ入り20年連続勝利をあげるなど11試合登板で5勝5敗、防御率2・73だった。 来季でプロ21年目、12月4日には42歳を迎えるベテランは「もちろんダウンです。

もっと減額かなとは思いましたけど」としつつ、来季は中6日で回る先発ローテーション入りへの意欲もみせた。

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「中6がいいですよね。 やっぱり先発としたらそこが一番いいですけども。 若い子たちも成長してきている中で、しょうがないと思うところもありますが、やっぱりそこをそういう風に投げていきたいっていう気持ちは変わらずに持ってやりたいとは思っています」と意気込んだ。 ヤクルト石川雅規投手（46）の引退により、来季は球界最年長投手となることが濃厚だ。

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積み上げた通算勝利数は175で、200勝の大台も目指せる位置にいる。

「だいぶ近づいてはきてますけど、いろんなことを考えた時に、やっぱりすごく遠い数字だなとも思います」としつつ「まずは西口文也、石井一久っていう182勝というところは。 まずそこに追いつきたい気持ちが強いですね」とかつて所属した西武時代の先輩の名を挙げつつ誓った。 このオフも「とりあえずけがをしないように準備するということ」と意気込み、「やっぱりこの仙台で優勝したい。 （過去最多約2・5万人来場の）昨日のファン感謝祭でもグラウンドから見られる景色を見て、優勝してもう1度みなさんに喜んでもらいたいというのが一番です」と力を込めた。 （金額は推定）