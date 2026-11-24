楽天前田健太投手（38）が24日、仙台市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、2年契約の2年目で現状維持の年俸1億5000万円でサインした（金額は推定）。11年… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

楽天 前田健太 投手（38）が24日、仙台市内の球団事務所で 契約更改 交渉に臨み、2年契約の2年目で現状維持の年俸1億5000万円でサインした（金額は推定）。 11年ぶり日本球界復帰となった26年シーズンは8月12日のオリックス戦でNPB通算100勝目を飾るなど、15試合登板で6勝4敗、防御率2・19だった。

前半戦は「アジャストに時間がかかった」としたが徐々に修正し、来季へつながる形でシーズンを終えることができたという。

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「たまたまではなくて、修正していい結果につながったので。 その部分は良かったかな。 でも1年間トータルで見たら、もっと春先から貢献できれば順位も変わったかもしれないですし、選手としては50点ぐらいかな」と話した。 日米通算では171勝。200勝の大台到達も目指しており「1勝1勝積み上げていきながらできるだけ早く達成したい」と笑顔で話した。

色紙には個人、チームともにタイトル獲得を掲げた。

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「このチームでリーグ優勝、日本一を達成したいなという思いが強いです。 投手として最多勝、最優秀防御率、その数字が1番大事かなと思っているので」。 昨年の入団会見では自分の成績よりもチームのサポート、若い選手の支えとなることにも触れていた。 しかし「丸くなりすぎたなと。

若い選手たちは好きですし、助けにもなりたいですけど、選手としてはよくない事に気がつきました。 ガツガツとタイトルを狙って貪欲（どんよく）にプレーするのが僕のスタイルだったので。 もう1回タイトル目指して1年間戦いたいなと思いました。 人としては丸くなってきたんですけど、選手としては丸くなりすぎないようにしたいなと思います」と力を込めた。

同僚選手たちとも「成績的にもやっぱり争わないといけないなというのはあらためて気付きました」と内なる闘志を再確認した1年にもなった。

「自分の成績だったり、目標に目を向けないのは、守りに入ってるのかなと思ったので。 僕もまだまだ若い選手に負けてられないというか、そのメンバーにまだまだ勝てないなと思わせたいですし。 もう1回やっぱりタイトルに目を向けながらやる方が僕は性格的に合ってるかなと思ったので、タイトルもやっぱり目指したいですね。1年間トータルで、（後輩の）あいつらに負けないように、僕が立ちはだかります。 勝ちます」と不敵に笑った。

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オフは「体を強くして土台を作れる時期」とし、ウエートトレーニングなどで「パワーアップしたい」と掲げた。

「歳に負けないようにあらがって、レベルアップできるようにトレーニングに励みます」。 基本的には中6日でのローテーション入りを目標とするが、後半戦の勝負どころでは「中5とか中4とかもあり得ると思うので」とし「そうやって任せられる投手になりたいなと思います。 昔はそうやって投げていたので、チームとしてもやっぱり優勝争いとか順位を争ってるとそういう状況になってくると思うので。 たくさん経験してきたので、言われればできると思いますし、そういうヒリヒリした戦いがしたいなと思います」と見据えた。