外線番号名称の一括登録、メールによる二要素認証、要約データの並べ替え機能に対応。固定電話・社用携帯電話の通話管理をより安全かつ効率的に。

株式会社アセンド（本社：東京都新宿区、代表取締役：佐藤 博）は、通話録音・AI文字起こし要約サービス「RecACE plus（レックエースプラス）」および「RecACE plus for Mobile（レックエースプラス・フォー・モバイル）」において、利便性とセキュリティ向上を目的とした3つの機能改善を実施したことをお知らせいたします。

今回のバージョンアップでは、外線番号名称のインポート機能、スマートフォンアプリにおけるメールによる二要素認証機能、Web画面における要約データの並べ替え機能を追加しました。 これにより、初期設定の効率化、認証強化による安全な運用、蓄積された通話データの活用促進を実現します。 近年、企業では電話応対の品質向上や顧客対応履歴の可視化、カスタマーハラスメント対策、コンプライアンス強化を目的として、通話録音やAI要約を活用する動きが広がっています。

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また、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）をはじめとする各機関は、外部サービス利用時の認証強化やアクセス権限管理の重要性を継続的に呼びかけており、業務システムにおいても利便性とセキュリティの両立が求められています。 こうした背景のもと、株式会社アセンドでは実際の利用企業から寄せられた要望や利用状況をもとに、日常的に利用頻度の高い「初期設定」「ログイン」「情報検索」に関する操作性向上に取り組みました。 特に、多くの電話番号を管理する企業や、社外からスマートフォンで利用するユーザーから寄せられた要望をもとに改善を行っています。