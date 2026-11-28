柔道男子の１９８４年ロス五輪金メダルで、現在は事故による上・下半身が麻痺（まひ）状態から懸命なリハビリを続けている山下泰裕さん（６９）が２８日、母校の東海大の総合体育館（神奈川・平塚市）で行われた「

柔道男子の１９８４年ロス五輪金メダルで、現在は事故による上・下半身が麻痺（まひ）状態から懸命なリハビリを続けている山下泰裕さん（６９）が２８日、母校の東海大の総合体育館（神奈川・平塚市）で行われた「第５０回黒潮旗武道大会柔道の部」に来場し、２３年１０月に転落事故で大けがを負った後では初めて柔道の試合を現地観戦。

表彰式後に取材に応じ、９月に人生で初めて金髪に染めた理由も明かした。 金髪ヘアに“イメチェン”したが、真剣な表情は変わらない山下さんの姿があった。

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「３年半ぶりだったのでね、３年半ぶりに会う人もいたので、懐かしくなっていたよ。 見応えのある試合があったんじゃないか」と笑顔を見せた。 日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）会長在職中だった２０２３年１０月２９日、休暇で家族と神奈川・箱根町の温泉施設を訪れ、露天風呂から上がった時、ふいに意識を失い、約２メートル下へ転落する事故に遭った。 頸髄（けいずい）を損傷するなど大けがを負い、計４つの病院で手術やリハビリに励み、昨年９月に退院した。