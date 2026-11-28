柔道男子の１９８４年ロス五輪金メダルで、現在は事故による上・下半身が麻痺（まひ）状態から懸命なリハビリを続けている山下泰裕さん（６９）が２８日、母校の東海大の総合体育館（神奈川・平塚市）で行われた「

柔道男子の１９８４年ロス五輪金メダルで、現在は事故による上・下半身が麻痺（まひ）状態から懸命なリハビリを続けている山下泰裕さん（６９）が２８日、母校の東海大の総合体育館（神奈川・平塚市）で行われた「第５０回黒潮旗武道大会柔道の部」に来場し、２３年１０月に転落事故で大けがを負った後では初めて柔道の試合を現地観戦。

事故の影響で首から下はまひしているが、表彰式では少し動く左手で選手と握手し、ありったけの思いで激励した。 第５０回の節目の大会に呼ばれ、２３年の負傷後初めて来場した。 スーツにネクタイを締めて車いすでマット脇から約１時間半、真剣な表情で高校生の激闘を見つめた。 表彰式にも出席し、優秀選手賞に輝いた男女計８人とスタッフの支えもありながら、左手で一人一人と握手を交わした。

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閉会式ではあいさつもし「見応えのある試合があった」とたたえ「皆の試合を見て１９７５年の第１回大会に出場した当時のことを思い出した」と懐かしんでいた。 次世代を担う高校生に教えを説いた。 山下氏自身、黒潮旗武道大会では優勝できなかったが、のちに五輪金メダリストになるなど活躍した経験から「今回、目標に到達できなかったり、練習の成果が出せなかったとしても決して悲観することはない」と伝えた。 大事なのは過去より“未来”。