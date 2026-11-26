プレスリリース 【東村アキコの最新エッセイ】『おんな追分 東村アキコの人間観察日記』本日11月26日発売！

今回のカバーイラストを手掛けるのは、もちろん著者であり人気漫画家でもある東村アキコさんご本人。2023年に発表された「NEO美人画2023」より、本作にぴったりの「ひそひそ話」が、カバーを彩ります。

着物の女性二人は、どんなガールズトークを繰り広げているのでしょうか？ そんな想像も広がる素敵な装幀となりました。 ぜひ本書と併せてお楽しみください。 仕事か恋愛か。

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真面目で安定した男性か、一緒にいると楽しいけど経済的には不安定なイケメンか。 結婚したらしたで、仕事か子育てか……。 女の人生には次々と追分が現れる。 （「はじめに」より） 『東京タラレバ娘』『かくかくしかじか』そしてドラマ「バカンスの法則」など、数々のヒット作を生み出してきた少女漫画家、東村アキコさんが独自の視点で収集した、抱腹絶倒且つ身につまされる、現代を生きる女たちの人間模様。