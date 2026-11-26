◎今週の一推しトピック

江戸時代から受け継がれた日本庭園が美しい白金台の八芳園。２０２５年１０月の全館リニューアルで「歴史ある文化資産を生かし、新たな価値を生み出す道を選んだ。 文化には経済をけん引する力がある」と、井上義則社長は語る。

福岡県大川市の伝統工芸「大川組子」を使って日本の美意識を凝縮したロビー空間を作り、茶室や宴席では茶道体験などの催しも提供。

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「国内外のお客さまが日本文化を体感できる拠点に生まれ変わった。 リニューアル後の利益は大幅増を達成した」と手応えを語る。 まちづくりが進む高輪ゲートウェイエリアとの連携にも力を入れる。 同エリアに各地の食材を生かした、江戸がテーマの新レストラン「割烹ＢＵＴＡＩ（ブタイ）」と初の洋菓子ブランド「八芳園洋菓子店」を開業し、今夏には全国の祭りや食を集めたイベントを開催した。