12月26日の後楽園ホール大会で引退する上福ゆきが、愛野ユキ、荒井優希との最後の3WAYマッチに臨んだ。名前に「ゆき」が入る3人による「ユキVSゆきVS優希」… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

＜ 東京女子 プロレス ：仙台大会「TJPW FALL TOUR 2026～Ray of Hope～in SENDAI」＞◇22日◇宮城・夢メッセみやぎ西館ホール◇観衆236人 12月26日の後楽園ホール大会で引退する 上福ゆき が、 愛野ユキ 、 荒井優希 との最後の3WAYマッチに臨んだ。

名前に「ゆき」が入る3人による「ユキVSゆきVS優希」は愛野が制し、11分34秒、UBV（無限の愛と炎）から体固めで上福を破った。 試合開始前、客席から荒井への声援が飛ぶと、上福は「空気読めや！ 」と一喝。

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「YUKI」コールが起こり、愛野から「こんな声があんのにやめるんですか？ 」と問われても「やめるよ！ 」と返し、「しんみりさせんなよ！ 」と叫んだ。

試合では愛野と荒井がタッチを交わしながら上福を攻撃する場面も。 上福は「テメエらYUKIどもが！ 」と怒り、2人を抱えて記念撮影をするふりからサミングを繰り出した。 終盤には2人まとめてフェイマサーを決めたが、最後は愛野の雪崩式ヴィーナスDDTからUBVを浴びて敗れた。

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試合後は3人、涙で抱擁を交わし、手を取り合って退場した。 バックステージでは愛野が「かみーゆが引退するっていうのが（実感が）湧いてなかったんだけど、一気に湧いちゃって」と、引退が近づく寂しさを口にした。 上福も来年1月4日の後楽園大会のポスターを見て、自分がいないことに気づいたという。 さらに「ユキ優希はね、今後もYUKIとしてしっかり東京女子をYUKIしてほしい」と後輩2人にエール。

荒井にはエプロンからのジャンピングブーツ、愛野にはダブルチョップを時折使ってほしいと希望した。