プレスリリース 【東京大学病院との共同臨床研究】高用量NMNを24週間摂取した健常高齢者で全血中NAD⁺濃度が摂取前の3.6倍に

ミライラボバイオサイエンス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：清水宣明、以下「ミライラボ」）は、研究で得られた科学的知見を広く社会に還元するため、2026年11月26日より、研究成果やその意義、今後の研究課題について、一般の方々に向けた情報発信を当社ウェブサイトにて開始しました。

その研究成果は、2026年9月25日に国際科学誌「npj Aging」に掲載されました。 NMNは、エネルギー代謝やDNA修復、サーチュインをはじめとする酵素反応に関わるニコチンアミドアデニンジヌクレオチド（NAD⁺）の前駆体です。 東京大学病院ではこれまでに、健常高齢男性が1日250 mgのNMNを12週間摂取する先行研究で、全血中NAD⁺濃度の上昇と、歩行速度や左手握力など一部の身体機能の向上を報告しています。 この先行研究を踏まえ、本研究では対象を女性にも広げ、摂取量を5倍の1日1,250 mg、摂取期間を2倍の24週間としました。

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高用量・長期摂取によるNAD⁺代謝、生理機能および安全性への影響を検証したもので、当社が2022年10月26日に開始を発表した特定臨床研究の成果です。 本研究は、65歳以上の健常な日本人男女を対象とする、ランダム化・二重盲検・プラセボ対照並行群間比較試験として実施されました。62名を無作為化し、有効性解析対象は60名、24週間の試験完遂者は58名でした。 対象者はNMN 1,250 mgまたはプラセボを1日1回、24週間摂取しました。 主要評価項目を聴力とし、全血中NAD⁺・関連代謝物、身体機能、体組成、糖・脂質代謝、食行動、安全性なども評価しました。