◇東京女子後楽園大会（27日後楽園ホール）▽20分1本飯野雄貴、●上福ゆき●（18分20秒タイガー・スープレックス

東京女子プロレスは27日、東京・後楽園ホールで上福ゆきプロデュース興行「かみーゆと愉快な仲間たち～四角で出会った特級呪物～」を開催した。12・26後楽園で同団体を卒業し、プロレスを引退する上福が飯野雄貴との最初で最後の“同期タッグ”でアジャコング＆VENYに惜敗。

引退試合の対戦カードが中島翔子＆上福vs山下実優＆瑞希に決定した。 オープニングではシークレットスペシャルゲストとして、上福が大好きなぼのぼのが登場。 今大会は東京女子の選手のみならず、女子、男子問わず、上福の人脈で多彩な選手たちが集結して熱戦を展開。 メインイベントでは同じDDTグループで、デビューがわずか6日違うだけの唯一の同期生で“ソウルメイト”の飯野と初タッグを結成。

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対戦相手には尊敬するアジャ、親友VENYの強力コンビをあえて選択した。 ゴングが鳴り、先発した飯野とアジャがショルダータックル合戦。 上福と飯野が合体式のショルダータックルでアジャを倒した。 場外戦になると、アジャは上福に何度も情け無用のイス殴打。