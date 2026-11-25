FC東京のFW仲川輝人（34）が宙に舞うビューティフル弾を決め、クラブ新記録15試合連続無敗の原動力となった。首位を走るチームは2位広島と2－2のドロー。勝ち… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

FC東京 のFW 仲川輝人 （34）が宙に舞うビューティフル弾を決め、クラブ新記録15試合連続無敗の原動力となった。 首位を走るチームは2位広島と2－2のドロー。 勝ち点5差はキープした。

アクロバティックな一撃だった。 FW長倉のゴールで同点に追いついた直後の後半34分。 仲川はバックステップを踏みながらこぼれ球に反応し、芸術的なバイシクルシュートでゴールネットを揺らす。 直近5試合で6得点目とした。

Also read ロンドン外為25日 ユーロ、対ドルで下落 米金利低下は下支え

後半44分に追いつかれてドロー決着も、一時逆転となるゴールに仲川もうなずいた。

「予測もそうですけど、自分の目の前にボールが転がってくるというか、来るんで。 それは自分の感覚、嗅覚（きゅうかく）だと思う。 今日も長倉とも話しましたけど、あいつもまた近くにいたんで。 今日のところは僕のところに2点目が来たんで、また奪いましたけど。

Advertisement

お互いその嗅覚は研ぎ澄まされているのかなとは思います」と振り返った。 チームはクラブ新記録の15試合連続無敗とした一方で、いずれもJ1記録の連続無失点試合が10、連続無失点時間は951分で止まった。

「（無敗継続は）ポジティブに捉えてますけど、久しぶりに失点もしたんで、また一から守備を見つめ直して、無失点を継続できるようにしていきたいと思います」と引き締めた。