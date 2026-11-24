ファミマ新作おむすびをレビュー！“香る！おむすび新旋風。”と題された「焼おむすび」と「だしむすび」がそれぞれ2品ずつ、計4品が11月24日発売

美食のセレクトショップ「久世福商店」監修おむすびは100円台！ シズル感あふれるパッケージからして、食欲がそそられます！ こちらの具材には牛バラ肉を使用。 味付けは、リンゴ果汁の爽やかな甘みをベースに、ニンニクや生姜、醤油もろみでコクと深みを加えた特製ダレが決め手です。

▲焼おむすび 銀鮭 238円鮭と醤油は、言わずもがなのベストマッチ！ 会場に用意されたレンジで、軽くチン香り高さのほか、ご飯のふんわり感も、よりエアリーになりました▲久世福商店監修 だしむすび 鶏そぼろ 198円具のおいしさもさることながら、開封した瞬間に広がるだしの香りが滋味深い！ ▲久世福商店監修 だしむすび 本枯節おかかマヨネーズ 181円 もうひとつの「だしむすび」も、久世福商店の人気商品から。

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「万福のひと時 みんなのおかかマヨ」を参考にした具材が入っており、こちらは、本枯節を使用した「おかか煮」と、そのおかか煮を和えた「おかかマヨネーズ」の2種類が合わさっています。 筆者は和風ツナマヨのおむすびも好きなのですが、あちらの塩味をうまみに転生して、上品なおいしさに仕立てたようなイメージ。 ほろりとしたお米とお米の間からふんわり香るだしと、おかか＆おかかマヨの具材感もエレガントでおいしいです。 会場では、久世福商店の「万能だし」でとっただしによる、「追いだし おむすび茶漬け」の試食も。

まず、香りからしてハンパないんです。 というか、会場に入った瞬間から「あれ、この高級料亭のような香りはなんぞや？ 」と思っていたら、その源泉はこのだしでした。 久世福商店、スゲー！

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カップからぷんぷんに香る「万能だし」が、おむすびのおいしさをワンランク上げる一方、ふんわりとしたご飯はだしと混ざってジュワほろっとしたタッチに。 寒い朝や飲んだ後のシメにもオススメです。 ぜひお試しを！ 発表会には、ファミリーマートから商品本部長補佐（兼）デリカ食品部長の木内智朗氏が登壇し、新商品の魅力を紹介。

続いて、サンクゼール（久世福商店の運営元）代表取締役社長である、久世福商店事業本部長の久世良太氏とトークセッションへ。 左から、木内智朗氏と久世良太氏 「今回絶対に譲れなかったのは、非常に繊細な『だしの香り』なのですが、実は1回目の試食で十分おいしく、『これでいきましょう』とOKを出させていただきました。 ところがファミリーマートさんは『もっとできるはず』とのことで、さらなるブラッシュアップに挑戦。 うまみをさらに出すためにミンチの量を調節したり、油のうまみを足したりと、なる改良を重ねてくれました。

合格の基準を引き上げていただくとともに、何度も試食を重ねる熱意と探究心に『この方々になら、久世福商店の名前を安心してお預けできる』と確信しました」と、その舞台裏を明かしました。