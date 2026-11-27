プレスリリース 【本日開催】日本最大級の新規事業カンファレンス「NEXT Innovation Summit 2026 Winter」申込者数2,800名突破！

新規事業に出会えるプラットフォーム「Spready」を運営するSpready株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：佐古雅亮、以下「当社」）は、日本最大級の新規事業担当者に向けたオンラインカンファレンス「NEXT Innovation Summit 2026 Winter」を本日2026年11月27日（金）に開催します。

"宝酒造"と聞いて、日本酒やみりんを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか？ しかし宝ホールディングスの売上構成を見ると、国内の酒類・食品事業は全体の3割程度。 実は海外の日本食材卸事業が売上の過半数を占め、バイオ事業も柱の一つに育っています。 オープンイノベーションの取り組みが本格化して10年以上。

Advertisement

多くの大手企業がスタートアップ共創に取り組む時代になりました。 それでも、接点を持ったスタートアップは数え切れないのに、なぜか本質的な共創には進まない--そんなもどかしさを感じている方も多いのではないでしょうか。 共創を前に進める鍵は、互いにとってビジネスとして成立するか、という経済合理性です。 本セッションでは、味の素グループ「あえて、」とOKAN「オフィスおかん」の協業から生まれた「あえて、オフィス。