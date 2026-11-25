大商大（関西5連盟第1）は、互いに初の日本一を目指した仙台大（東北3連盟）に敗れ、創部初の快挙とはならなかった。オリックスドラフト3位で主将の春山陽登外野手（… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

大商大 （関西5連盟第1）は、互いに初の日本一を目指した仙台大（東北3連盟）に敗れ、創部初の快挙とはならなかった。 オリックスドラフト3位で主将の春山陽登外野手（4年＝敦賀気比）は「自分たちが弱かったので」と目を赤らめて言葉を絞り出した。

先発の中谷悠太投手（4年＝広陵）が、2回1死一塁から右翼の一塁線際へ打球を運ばれ、春山がダイビングキャッチを試みるもわずかに捕球のタイミングがあわず。 三塁打となり先制を許すと、交代したDeNAドラフト1位の星野世那投手（4年＝近江）がスクイズを決められ2点を追いかける展開に。3回以降、星野は制球が安定せず球数を要しながらも7回までは散発2安打無失点で試合を作った。 だが0－2の8回、先頭に四球を与えその後1死二、三塁とされると、一、二塁間への打球で本塁死を狙うもセーフで次の1点を献上。

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さらに連続四球で押しだしを許すと、交代した中山優月内野手（3年＝智弁学園）も連続四死球で流れを切れず。 打者一巡の4失点となった。 打線も来秋ドラフト上位候補の最速152キロ左腕、仙台大・大城海翔投手（3年＝滋賀学園）の前に、散発4安打9三振と見せ場を作れず。

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