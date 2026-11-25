オリックスドラフト3位、大商大・春山陽登外野手（4年＝敦賀気比）は、日本一まであと一歩届かず、悔しさの残るラスト学生野球となった。試合直後は目を赤らめて「自分… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

オリックス ドラフト 3位、大商大・ 春山陽登 外野手（4年＝敦賀気比）は、日本一まであと一歩届かず、悔しさの残るラスト学生野球となった。 試合直後は目を赤らめて「自分たちが弱かったので」と言葉を振り絞った。

来秋ドラフト上位候補、仙台大・大城海翔投手（3年＝滋賀学園）の前に、2四球を選ぶも2三振。7回の打席では、7球粘ったが最後は真っすぐに空振り三振を喫した。

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「向こうの気持ちが勝っていて、技術も向こうが勝っていたので。 自分がやられた」。 身長は168センチと小柄ながら勢いのある球を投げる左腕を「スピンも効いていて、ベース盤も強くて。 変化球もいいですし、真っすぐが特にすごく良かった。

球持ちもいいですし、出どころも見えづらいので、本当にいいピッチャー。 大城投手が一枚上手だった」とたたえた。 今大会を通じ、春山も初戦に2ラン、チームで計6本塁打など大商大の野球を見せられた面もある。 それでも「大事な決勝戦で1本も出なかったので、もっと突き詰めていかないといけない。

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日本一になれなかったっていうことは、やっぱり何かがある。 その何かをまた来年見つけてもらって、来年は中山、真鍋中心になると思うんですけど、全国制覇してもらいたい」と、来秋ドラフト候補の2人含め後輩に託した。 主将としても1年間チームを引っ張った春山。

「みんなが自分についてきてくれてたので日本一にしたかったんですけど、自分の力不足で負けてしまって」と責任を感じる部分もあるが、自身には厳しいプロの世界が待っている。 「もうここからは自分1人で戦っていかないといけない。 自分の力で頑張っていきたい」。 この日の涙を糧にさらに大きいステージで輝く。