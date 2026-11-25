横浜（関東・神奈川）が4－1で常葉大菊川（東海・静岡）を破り、2年ぶり3度目の優勝を決めた。小林鉄三郎投手（2年）が9回1失点で完投。打線も初回に先制し中押し… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

横浜（関東・神奈川）が4－1で常葉大菊川（東海・静岡）を破り、2年ぶり3度目の優勝を決めた。 小林鉄三郎投手（2年）が9回1失点で完投。 打線も初回に先制し中押し、ダメ押しと得点を重ねた。 最強・横浜が生き返った。

主将の川上慧内野手（2年）は「初戦、準決勝と横浜の野球ができなかった。 守備からのリズムで横浜野球を取り戻せました」と笑顔が戻った。 先発の小林鉄は低めに丁寧に投げ込み5安打1失点で10奪三振。 積極的な走塁を絡め10安打4得点。

Also read ＪＲ東日本－三菱岡崎他／都市対抗スコア速報中 - アマ野球 : 日刊スポーツ

横浜らしく勝ち抜いた。 今年8月17日に元監督の渡辺元智氏が他界。 村田浩明監督（40）は9月14日の「お別れの会」で、かつて渡辺氏としのぎを削った智弁和歌山の高嶋仁元監督（80）に声をかけられた。

「村田、いつか負ける時がくる。 野球って勝って強くなるのもあるけど、負けても強くなる。 そういう気持ちでいればいい」。 恩師を失い、道に迷いそうな時の言葉だった。

Advertisement

「渡辺監督が、高嶋さんを通して僕に言ってくださっているような気がして。 負けるのを怖がっちゃいけない。 チャレンジできるチャンスだと思いました」。 県大会決勝で慶応に敗戦。

そして今大会の苦しい勝利を糧にチームは大きく成長。 秋の頂点に立った。 試合後、村田監督は神宮球場のスタンドを眺めた。2年前、同大会で優勝した時、スタンドで見守ってくれた恩師はもうそこにはいない。 「また日本一を目指します」。 空を見上げ、天国から見守る恩師に誓った。 【保坂淑子】