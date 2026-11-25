初めて決勝に進出した仙台大（東北3連盟・宮城）が、大商大（関西5連盟第1）を下し、勢いそのままに初優勝を飾った。東北勢にとっても初優勝となった。東北勢初優勝の… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

初めて決勝に進出した 仙台大 （東北3連盟・宮城）が、大商大（関西5連盟第1）を下し、勢いそのままに初優勝を飾った。 東北勢にとっても初優勝となった。 東北勢初優勝の立役者は、3年生のエースだった。

来秋のドラフト上位候補の大城海翔投手（3年＝滋賀学園）が9回途中1失点の好投を演じ、仙台大（東北3連盟・宮城）に初優勝をもたらした。3回にオリックス3位指名の春山陽登外野手（あきと、4年＝敦賀気比）らを3者連続三振に封じ。7回にも再び春山から三振を奪うなど3者連続三振に斬り、味方ベンチから「エグい！ 」と絶賛の嵐が起きた。 糸を引くような140キロ台後半の直球がさえわたった。

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初めて球を受けた1年生があまりの球威に押され捕球できなかったという逸話があり、女房役のオリックス育成2位・井尻琉斗捕手（4年＝北海）が「地面から這い上がってくるような真っすぐ」と舌を巻く一級品。 この日も井尻の好リードに押され、計9奪三振と大商大打線を手玉に取った。

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「投げミスを減らし、しっかり投げ切れた。 日本一になれて、本当にうれしい」。3年生にして、チーム随一の貢献度。 残り1年のどんな活躍を見せるか。 早くも楽しみになってきた。