“浅村イズム”を胸に、捕手で2桁本塁打へ－。日本ハム進藤勇也捕手（24）が24日、エスコンフィールドで契約更改交渉に臨み、今季年俸1200万円から増額で更改し… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

“浅村イズム”を胸に、捕手で2桁本塁打へ－。 日本ハム 進藤勇也 捕手（24）が24日、エスコンフィールドで 契約更改 交渉に臨み、今季年俸1200万円から増額で更改した。 来季は「2桁打ちたいですね」と、捕手を主戦場とする選手では、07年の高橋信二以来、球団20年ぶりとなる2桁本塁打を目標に掲げた。

今季8本塁打と長打力が開花。1月に楽天浅村栄斗内野手（36）との合同自主トレで学んだ打撃の感覚を継続し、さらなる飛躍を目指す。 プロ3年目の今季は昨季の13試合から大幅に出場機会を増やし、66試合で打率2割1分1厘、8本塁打、18打点。 捕手として49試合に先発した。

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「バッティングを課題にしてきましたので、長打っていうところが良かったのかな」と手応えを口にした。 飛躍のきっかけは“右手改革”だった。 浅村から助言を受け「バッティングにおいての右手の使い方、感覚がめちゃめちゃ変わりました」。 それまでは左手主体の意識だったが「今はもう、左手は何も考えていない。

右手になりましたね」と説明。

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「もうそこは自分のものになっている」と、来季もこの感覚を生かしていく。 侍ジャパンにも初選出され、14日のオーストラリア戦で途中出場したが、大会を通じて出場は1試合にとどまった。

「悔しかったですね。 出てないので。 それが今の自分の現状だなっていうのは、すごい感じた」。 一方で、代表では打撃面の助言を受け、投手陣とも積極的に交流。

今オフは体重を現在の90キロ台前半から後半へ増やし、肉体強化にも取り組む。 来季は捕手として100試合出場も目標に掲げる。

「バッティングで結果を残さないと試合には出られない」。 今季の8発から2桁へ。 攻守ともに成長し、正捕手の座を狙う。 その上で年俸アップの使い道については「おいしいものを食べたい。 希望は海鮮です」。 食べて鍛えて、飛躍の27年につなげる。 （金額は推定）