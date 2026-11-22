日本ハムのドラフト1位ルーキー、大川慈英投手(23)が11月17日、エスコンフィールドで契約更改交渉に臨み、現状維持の来季年俸1300万円でサインしました。リリーフとして期待されましたが、先発にも挑戦。両方で1軍のマウンドに立つも、7試合(1先発)で8回1/3を9失点(自責6)、防御率6.48に終わり「もっとやれたな、と」と悔しさを隠しません。1年目の振り返りと、2年目への決意を語りました。(金額は推定) - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.

2003年10月28日生まれ、神奈川県出身。 常総学院では3年時にセンバツ出場。 明大を経て25年ドラフト1位で 日本ハム 入団。26年4月19日の西武戦で公式戦初出場。

最速155キロのストレートを誇る。 父は元総合格闘家、母はバレーボール元五輪選手。178センチ、70キロ。 右投げ左打ち。 気付きは、いくつもあった。

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「性格上、かなり考えてしまうところがあるんで、思考を単純化することだったり、考えすぎないことも大切」と、来季を見据える。 シーズン中は、セットアッパーのレジェンド左腕、宮西尚生投手が良き手本となった。

「1球の大事さみたいなところはお話を聞いたり、盗み聞きしたり」。 来季から1軍投手コーチも兼任する左腕から「できるだけ色々、吸収したい」と、貪欲だ。 1月からは沖縄で自主トレを行う予定。

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「1年間もがき続けたが、そのおかげで自分の体だったり、自分がどういう投手なのか改めて本当によくわかった。 球速と縦の変化量っていうところで、それをどれだけ精度良く投げられるかが一番の持ち味。 そこを上げていきたい」。2年目は「ギリギリで持ちこたえられる勝負感や、勝負強さを見せられるような1年にしたい」と、意気込んだ。

「やっぱり自分としては今年特に前半チームの力になれなかったので、そういう意味ではもっとやれたのになっていう部分で、下がらなかったのは、後半ある程度離れたっていうところもあって。 そういう感じでした」