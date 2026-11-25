日本ハム山崎福也投手（34）が25日、エスコンフィールドで契約更改交渉に臨み、現状維持の2億5000万円でサインした。来季が4年契約の最終年。目指すのは、オリ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

日本ハム 山崎福也 投手（34）が25日、エスコンフィールドで 契約更改 交渉に臨み、現状維持の2億5000万円でサインした。 来季が4年契約の最終年。 目指すのは、オリックスで11勝を挙げた23年を超えるキャリアハイだ。

「今年も含めて満足していないので、まだまだできるという気持ちも持ってますし、どんどん若い選手も入ってくるので、そういう選手たちに負けないように」と、気を引き締めた。 今季は中継ぎで開幕スタート。

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「正直モヤモヤしている自分もいた」という。 来季は、もちろん先発1本で勝負するつもりだ。

「先発として1年投げきりたいし完走したい」。 春先はスピードを追い求めすぎたと反省。

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「そうなると打たれてしまうケースがたくさんあった。 コントロールも含めて球筋というのにもう1回、戻ろうと考えたら、やっぱり良かったので」と、技巧派としての持ち味を再確認した1年だった。 来季の開幕カードは、本拠地エスコンフィールドに古巣のオリックスを迎える。

「投げたいですけど、もう1発目（開幕戦）が決まっちゃってるんでね。2発目、3発目は…カトちゃん（加藤貴）が相性いいので。 そうなると、左左って（左腕が2人）並ぶかと言われたら、確率は低いんじゃないですか？ 」と苦笑い。

「体の使い方だったり、体の強さも含めて、その辺をしっかりとレベルアップしたいという気持ちもありますし、あとは技術的なことで言ったら、投げどころであったり、バッターの考え方というのを見る駆け引きも含めて、そういう技術的なところもしっかりと上げていけたら」と、意気込んだ。 （金額は推定）