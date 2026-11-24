二刀流の活躍が年俸アップにつながった。日本ハム柴田獅子投手（20）が24日、エスコンフィールドで契約更改交渉に臨み、今季年俸990万円から「アップです」と増額… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

「満足のいく契約をさせていただきました。 すごくいい評価をしてもらっているなと思うので、また頑張りたい」と笑顔を見せた。 昨オフは投手としての評価のみだったが、今季は1軍で打者としても結果を残した。

交渉では投打の出場スケジュールなどについても球団と意見交換し、二刀流3年目への決意を新たにした。 プロ2年目の今季は投手として8試合に登板し、0勝1敗、防御率2・03。 打者としては16試合で打率3割5分5厘、1本塁打、3打点。6月4日の広島戦では投打同時出場の「リアル二刀流」を経験した。9月9日のソフトバンク戦で野手として初めて先発出場し、プロ初安打を記録。 同19日のオリックス戦ではプロ初本塁打を放つなど、打撃面で飛躍を遂げた。

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成長を支えたのは、打席での意識改革だった。

「今年はバッターがものすごく成長して、自信になった」。 周囲の助言を積極的に吸収し、試行錯誤を重ねた。

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「打席に対して迷いがなくなったっていうのが一番」。 以前は「どっちかというとピッチャー志向が強くて、本当にいろんなことを考えてしまう部分があった」と振り返り「逆にシンプルにっていう意識でできました」と手応えを口にした。 昨オフは110万円増の990万円で更改。 球団幹部は投手としての評価のみと説明し、今季以降に二刀流としての働きが査定に反映される可能性を示していた。

今季は投打で1軍の舞台に立ち、2年連続の増額を勝ち取った。 今回の交渉では、先発、中継ぎ、野手出場など多岐にわたる役割についても話し合った。 二刀流の難しさを「スケジュール管理だと思います」と明かし、デーゲームやナイターによって異なる体の調整にも気を配ってきた。 今後も状況に応じ、コーチやトレーナーと相談しながら準備を進める。 （金額は推定）