日本ハム今川優馬外野手（29）が27日、エスコンフィールドで契約更改交渉に臨み、保留した。球団を通じ、以下のコメントを発信した。「本日はサインせず、保留いたし… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

日本ハム 今川優馬 外野手（29）が27日、エスコンフィールドで 契約更改 交渉に臨み、保留した。 球団を通じ、以下のコメントを発信した。

「本日はサインせず、保留いたしました。 もちろん今年の成績に満足しているわけではありません。 今シーズンも終盤にチャンスをいただいたり、来シーズンの契約の話をいただき、球団にはすごく感謝しています。 その反面、十分な結果を残すことができず、チームの優勝に貢献できなかった悔しさでいっぱいです。

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毎年が勝負の年ですが、来シーズンが自分の野球人生のターニングポイントになると思っています。 今後の野球人生の成長の余白を考えたときに、僕はまだまだ自分の可能性を信じています。 僕はファイターズを愛しています。 ファイターズで活躍し、優勝に貢献したいという気持ちは変わりません。