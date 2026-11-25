冷凍庫の誘惑に打ち勝ち、長男に雄姿を見せる。日本ハム河野竜生投手（28）が25日、エスコンフィールドで契約交渉に臨み今季年俸8600万円から「ダウンです」と減… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

昨季は32試合に登板して2勝0敗18ホールド、防御率4・05も、今季は6試合登板で0勝0敗、防御率3・86に終わった。 球速アップを求めて増量した昨オフから一転、今オフは減量に着手。

「柔軟性というか、可動域というところを重点的に置いて取り組もうかなと」。 今春のキャンプイン時に約91キロあった体重は84～85キロまで落とし、さらに1、2キロ絞る方針だ。 敵は冷凍庫に潜むあいつだ。 毎朝1時間のウォーキングに加え、妻のサポートを受けて食事にも気を使う。

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だが「甘いの好きなんで。 今、子供もやっぱりアイス欲しがるんですよ」。 自身は我慢しているが、子供たちのために購入する。 冷凍庫に手が届かない子供たちから「取って」と頼まれ、そのたびに誘惑と闘う。

「買って入れてみると僕は食べたくなる。 そこが一番しんどい」。 お気に入りは「ピノ。 小分けのピノ。

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あんなん、やばいじゃないですか」と笑った。 3児のパパには、甘い誘惑に負けられない理由がある。2軍暮らしが長かった今季、長男からは何度も「エスコンに行きたい」と言われた。

「今、俺の仕事場そこじゃないんだよな、みたいな話もしていたんで。 それを言われると、やっぱりもっと頑張らないといけないなって」。 家族の笑顔のためにも、復活を遂げる。 （金額は推定）