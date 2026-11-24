二刀流の活躍が年俸アップにつながった。日本ハム柴田獅子投手（20）が24日、エスコンフィールドで契約更改交渉に臨み、今季年俸990万円から2倍となる1980万… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

二刀流の活躍が年俸アップにつながった。 日本ハム 柴田獅子 投手（20）が24日、エスコンフィールドで 契約更改 交渉に臨み、今季年俸990万円から2倍となる1980万円で更改した。

「満足のいく契約をさせていただきました。 すごくいい評価をしてもらっているなと思うので、また頑張りたい」と笑顔を見せた。 昨オフは投手としての評価のみだったが、今季は1軍で打者としても結果を残した。 交渉では投打の出場スケジュールなどについても球団と意見交換し、二刀流3年目への決意を新たにした。

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プロ2年目の今季は投手として8試合に登板し、0勝1敗、防御率2・03。 打者としては16試合で打率3割5分5厘、1本塁打、3打点。6月4日の広島戦では投打同時出場の「リアル二刀流」を経験した。9月9日のソフトバンク戦で野手として初めて先発出場し、プロ初安打を記録。 同19日のオリックス戦ではプロ初本塁打を放つなど、打撃面で飛躍を遂げた。 成長を支えたのは、打席での意識改革だった。

「今年はバッターがものすごく成長して、自信になった」。 周囲の助言を積極的に吸収し、試行錯誤を重ねた。

「打席に対して迷いがなくなったっていうのが一番」。 以前は「どっちかというとピッチャー志向が強くて、本当にいろんなことを考えてしまう部分があった」と振り返り「逆にシンプルにっていう意識でできました」と手応えを口にした。 昨オフは110万円増の990万円（金額は推定）で更改。 球団幹部は投手としての評価のみと説明し、今季以降に二刀流としての働きが査定に反映される可能性を示していた。

今季は投打で1軍の舞台に立ち、2年連続の増額を勝ち取った。 今回の交渉では、先発、中継ぎ、野手出場など多岐にわたる役割についても話し合った。 二刀流の難しさを「スケジュール管理だと思います」と明かし、デーゲームやナイターによって異なる体の調整にも気を配ってきた。 今後も状況に応じ、コーチやトレーナーと相談しながら準備を進める。

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来季は守備のレベルアップにも本腰を入れる。 今季は一塁での出場も経験したが、慣れない守備に課題を残した。

「もう数しかないと思いますね。 バッティングと同じで、やっぱ素振りみたいな感じで、もう数を取って技術を上げるっていうことが一番かなと思います」。 反復練習で技術を磨く考えで、ノックを打ってくれる人については「いっぱいいますよ」と笑った。 一塁と外野のグラブも用意しており、状況に応じて練習を積み重ねる。

肉体改造も新たな段階に入る。 現在の体重は約100キロ。

「もうこれ以上上げてもっていうところ」と、これまで進めてきた増量には一区切りをつける。 「逆に落ちてもいいかなと思っているので。 一回下げてクリーンにした状態で、また強化してもいいかな」。 今後は体重を増やすことより、動きの質を高める方向へ転換する。

「重いものを上げるっていうよりは、本当に強く」「素早く、強く」と、すでにトレーニングの内容やフォームを見直している。 投手としては先発への思いも強い。

「まず先発で1勝したい」とプロ初勝利を目標に掲げ、今後も先発に挑戦したいかと問われると「もちろん」と即答した。 先発と中継ぎの役割については「ピッチャーの方はどっちかというと一本の方がいいかなと思うんですけど、そこは本当に周りの人たち次第」と、チーム事情を踏まえながらも先発への意欲をにじませた。 長いイニングを投げるため、今オフは変化球の精度と制球力の向上を課題に挙げる。

「本当は組み立てとか、そっち側がメインかなと思う」。 一方で、投手としての技術面より打撃と守備の練習に重点を置く考えも示した。

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「シーズン中も体を強化していけば球速は上がっていくと思うので。 バッターと守備がメインかなと思います」。 打撃では勝負強さと長打力の向上を目指し、バットの調整にも着手。 形状で重視するのは「バランスです。

バランスだけです」と明かし、試行錯誤を続けている。 二刀流を続ける上では、投手としての調整と打撃練習の両立も欠かせない。

「ピッチャーの調整は1日しかないですね。 その間でバッティングをやるので」。 登板前日は投球に集中した練習を行うなど、役割に合わせて調整してきた。 守備の負担については、疲労が体のどこに出るかを問われ「全部です。

本当に全部です」と苦笑い。 投打に守備も加わる挑戦の難しさを実感している。 今季は初めてCSにも出場した。

「ものすごい自分自身の成長につながるかなと思うので、そこをまた来年のシーズンに生かせれば」。 来季からは同じ二刀流を目指すドラフト1位の菰田陽生投手（17）も加入する。 二刀流の先輩として柴田は、投手としての1勝に加え、打者として「10本だとかいけたらいいです」と2桁本塁打にも意欲を示した。 野球漬けの日々の合間には、ささやかな楽しみも思い描く。

今オフに野球以外で挑戦したいことを聞かれると「旅行行きたいですね」と笑顔。 行き先の希望は「温泉とか行きたいかな」。 疲れを癒やすためかと問われると「いや、そういうわけじゃないです。 シンプルに好きなので」と説明した。

一人旅か誰かと一緒かは「未定ですけど」。 シーズン中は数回サウナに行った程度で「基本きついので、ずっと部屋にいます」と明かし、温泉旅行で気分転換することを楽しみにしている。 2年間で培った経験を、さらなる飛躍につなげる。

「もう本当に投打で自分が出るっていうベースはできたと思うので。 あとは1年間を通してずっと出続けて、いい結果を出し続けるっていうことが来年の目標」。 そして「1年間けがせず完走しきることと、本当に優勝に貢献できるプレーができれば」と力を込めた。 投げて、打って、守って。3年目はさらに活躍の場を広げるため、進化を追い求める。 （金額は推定）