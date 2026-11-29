モントレーに向けてのドタバタの1週間。木曜日に台湾から出張してくれたコ・ドライバーの奥村さんと1年ぶりの再会。そのまま群馬に向かい、まずは前橋にある「F-Sportあらたや」へ。アクアの面倒を見ている大橋渡さんもいて安心する。

モントレーに向けてのドタバタの1週間。 木曜日に台湾から出張してくれたコ・ドライバーの奥村さんと1年ぶりの再会。 そのまま群馬に向かい、まずは前橋にある「F-Sportあらたや」へ。

アクアの面倒を見ている大橋渡さんもいて安心する。 ラリージャパン以来1年ぶりのペースノートは、コーナーの角度と危険箇所のみとシンプルで、速く走るというより安全に走るためのペースノート。 これ以上は無理。 精度に自信がなく作れない。

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レッキはゼッケンごとに時間が決まっており、混雑することもなく効率よく行なわれる。 安中城のSS1は金曜日の夜、レッキのすぐ後に行なわれた。 VSC（横滑り防止機能）は長押しでOFFに、ドライブモードはPWR＋。 バーライトから照らされる光景はレッキとは別のコースのように見える。500mはすぐに終わってしまった。