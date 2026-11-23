セミファイナル（第7試合）のAブロック公式戦でIWGPヘビー級王者の辻陽太、NEVER6人タッグ王者のジェフ・コブ組が、TMDKの大岩陵平＆ハートリー・ジャク… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

セミファイナル（第7試合）のAブロック公式戦でIWGPヘビー級王者の 辻陽太 、NEVER6人タッグ王者のジェフ・コブ組が、TMDKの大岩陵平＆ハートリー・ジャクソン組を下して白星発進した。

激闘となった終盤、大岩とジャクソンがコブに合体のブレーンバスターを決め、連係のパワーボムを仕掛けた場面で形勢が動いた。 すかさず割って入った辻が大岩の土手っ腹に強烈なジーンブラスターをぶち込み、ジャクソンにもジャンピングニーとトラースキックを見舞った。 最後はコブがツアー・オブ・ジ・アイランドでジャクソンをたたきつけ、接戦をものにした。 試合後、IWGPヘビー級のベルトを肩にかけた辻は大岩に向け「タッグマッチだからとは言え、お前のその腹、ガラ空きだったな、オイ」とニヤリ。

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「お前とこのベルトをかけてやる近い未来が簡単に想像できてしまうんだよ。 タッグマッチとは言えそのお腹、しっかりガードしといてくれよ」と挑発した。 勝利を決めたコブは「勝利側にいられるってのは、本当に気分が良いな」と喜び、「新日本プロレスにはビッグドッグが帰ってきたんだ。 だからそこをどいて、俺を通せ！

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」と叫び、現IWGPタッグ王者組にも「K.O. B、『NEW YEAR DASH！！ 』（来年1月5日、EBARA WAVEアリーナおおた）のメインイベントで待ってるぜ」と宣戦布告した。 敗れたジャクソンは「試合はまだたくさんある。

俺たちが闘い続ける限り、勝とうが負けようが関係ない。 最後まで全力でやり抜いて、俺たちの行く手を阻むヤツらをぶっ潰してやる」と闘志を燃やし、昨年覇者の大岩も「TMDKの2連覇は俺たちにかかってるんで、ジュラシックボムで次決めようぜ」「まだ始まったばっかりなんで。 切り替えるぞ、ハートリー」と前を向いた。 ○上村優也＆永田裕志（2） （11分18秒、ライオンズシャイナー→片エビ固め） カラム・ニューマン＆×ジェイク・リー（0）Yuto－Ice＆○OSKAR（2） （15分5秒、レフェリーストップ ※ナイトメアホールド） ×ランス・アーチャー＆アレックス・ゼイン（0）