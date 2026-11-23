メインイベントのAブロック公式戦で、IWGPタッグ＆NEVER6人タッグ王者の“ノックアウトブラザーズ（K.O.B）”Yuto－Ice＆OSKAR組が、“モン… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

メインイベントのAブロック公式戦で、IWGPタッグ＆NEVER6人タッグ王者の“ノックアウトブラザーズ（K.O. B）” Yuto－Ice ＆ OSKAR 組が、“モンスターソース”ランス・アーチャー＆アレックス・ゼイン組をレフェリーストップで破り、白星発進した。

昨年のリーグ戦で敗れた相手に雪辱を果たし、OSKARは「今夜、俺は新日本で最高のモンスターを倒した。 これで、この新日本の“モンスター”は俺だ！ 」と叫んだ。 20日の後楽園大会での一騎打ちが両者リングアウトに終わったOSKARとアーチャーは、終盤も激しく火花を散らした。 OSKARがバックドロップからツームストンパイルドライバー、さらにナイトメアホールドで捕獲するもゼインが延髄斬りでカット。

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だがエプロンに出て突進してきたゼインをIceが膝蹴りで迎撃し、リングに戻るとアーチャーのチョークスラム狙いをAMBITIONで切り返した。 そしてハイキックからCruellaをヒット。 すかさずOSKARが再びナイトメアホールドで締め上げ、アーチャーの動きが止まったところで海野レフェリーが試合を止めた。 試合後のマイクでは、Iceが「俺らK.

O.Bでよ、やりてえ相手がおんだわ。 やからよ、IWGPタッグを持ったまま、『WORLD TAG LEAGUE』を優勝してやるよ！ 」「安心しろ！ 俺がやりてえヤツはよ、金になんだ。

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ソイツらを利用して、IWGPタッグを利用して、新日本プロレスによ、金を流してやるよ！ 」とタッグ王者としてのリーグ戦優勝と挑戦者指名プランをぶち上げ、横浜の観衆を沸かせた。 その後、バックステージでOSKARは「今回は、誰にもやられることなく無敗で優勝する。 今夜、ランス・アーチャーを倒してようやく、自分の可能性の一部を形にすることができた。

ランス、お前には本当に、本当に、本当に助けてもらった。 でも師匠を超えるには、その師匠を倒さなきゃいけない」と感謝と覚悟を口にし、「ただ、これだけじゃ俺には足りない。 お前をシングルマッチでも倒さなきゃ気が済まない」とアーチャーとの完全決着を誓った。 相棒の奮闘に、Iceも「K.O.

Bがよ、なんでここまで強いかわかるか？ コイツ（OSKAR）がおるからだ。 タッパが2メートルあってよ、身体能力がクソ高え。 （そんなヤツ）ほかにどこにおる？

いねえだろ、オイ？ だからK. O.Bは強いんだよ。 今日はよ、OSKARの試合だ。

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“OSKAR DAY”だ、オイ。 新日本プロレスによ、新しいモンスターが生まれたぞ、オイ」と絶賛した。 ○上村優也＆永田裕志（2） （11分18秒、ライオンズシャイナー→片エビ固め） カラム・ニューマン＆×ジェイク・リー（0）Yuto－Ice＆○OSKAR（2） （15分5秒、レフェリーストップ ※ナイトメアホールド） ×ランス・アーチャー＆アレックス・ゼイン（0）