「WORLD TAG LEAGUE 2026」が開幕し、Aブロック公式戦でSTRONG無差別級王者ボルチン・オレッグ＆NEVER無差別級王者ウルフアロン組が、… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

「WORLD TAG LEAGUE 2026」が開幕し、Aブロック公式戦でSTRONG無差別級王者 ボルチン・オレッグ ＆NEVER無差別級王者 ウルフアロン 組が、ハウス・オブ・トーチャーの高橋裕二郎＆SANADA組に勝利。

元柔道金メダリストとアマレスエリートのタッグが白星発進し、勝ち点2を獲得した。 ウルフがSANADAのパラダイスロックで動きを封じられて低空ドロップキックを浴び、ボルチンも裕二郎のヘッドバットを股間に浴びるなど、途中までは苦しい展開。 終盤に入っても裕二郎のかみつき攻撃やピンプジュース、イス攻撃で追い込まれたが、ボルチンがラリアットでイスを吹き飛ばしてバーディクトで反撃した。 試合後、ボルチンは「俺はウルフと組んで、すごい勉強になるっすね。

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気持ちの勉強とか、プロレスの強いだけじゃなくて本当にいろいろ必要って毎回ウルフと組んでそれ思ってる」と感謝。

「プロレスの強さ、世界に見せていきたいから。 レスリングに見せていきたいし、柔道の世界にも見せていきたい。 本当に2人だとそれが絶対できると思うんで」と力を込めた。 ウルフも「アマチュアスポーツ全方位に向けて、全方位外交でこのプロレスのすごさ、見せつけたいっすね。

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僕らのこの元アスリートチーム、タッグで」と応じた。 合体技の名前はウルフが「マッドボム」と命名。

「ちょっと英語しゃべれないんですけど、とりあえず知ってる英語を重ねてみました」「すいませんね、2人とも英語しゃべれそうな顔で」と笑いを誘い、最後は「このタッグリーグ、僕らの強さ見せつけて、必ず優勝しましょう」。25日の山形・酒田大会での次戦（上村優也＆永田裕志組戦）へ弾みをつけた。