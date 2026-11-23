Aブロック公式戦の初戦で、かつて付き人と師匠の間柄だった上村優也と永田裕志が、UNITED EMPIREのカラム・ニューマン＆ジェイク・リー組を破り白星発進し… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

Aブロック公式戦の初戦で、かつて付き人と師匠の間柄だった 上村優也 と 永田裕志 が、UNITED EMPIREのカラム・ニューマン＆ジェイク・リー組を破り白星発進した。 序盤から相手のラフ殺法と連係に苦しんだ上村だが、終盤に粘りを見せる。

カラムのジャーマンスープレックス、ジェイクのジャイアントキリング、カラムのエクスカリバー（ダブルフットスタンプ）と猛攻を浴びながらもカウント2で死守。 続く合体技をかわして同士討ちを誘うと、永田の延髄斬りの援護からジェイクにカンヌキスープレックスを見舞った。 最後は上村が渾身（こんしん）のエルボーをカラムにたたき込み、そのカラムを永田がエクスプロイダーで排除。 永田がジェイクへ張り手を見舞い、すかさず上村がライオンズシャイナーを浴びせて、3カウントを奪った。

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試合後、永田は「上村とのコンビネーション、1発目で不安はないなと思いました」と手応え十分。 相手組についてはカラムを「とんでもない化け物」と評した一方、4年ぶりの対戦となったジェイクには「ノアでGHC王者になり、それも早々に切り上げて新日本プロレスに来たと思いきや、今、ピエロになってますね。 あんなものなのかね」と辛辣（しんらつ）。

「全日本プロレスで会って、ジェイクとどうなるんだろうってワクワクする俺の気持ち、今、冷や水ぶっかけられた状態です」と突き放した。 一方、上村は「永田さんを試合を通して若返らせようと思ってたんですけど、すごく生き生きしてるから、僕に永田さんのストロングスタイルをこのシリーズ見せてください」と熱望。 これを受けた永田は「一時は死語となった新日本プロレスのストロングスタイル。 棚橋社長の言葉で封印されたようなものだったものが、それを次の世代の上村が掘り起こそうとしてる。

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だったらそれ付き合いますよ」と応じた。 さらに上村が「新日本プロレスの本隊として、勝ちを狙っていきます」と宣言すると、永田は「本隊に誇りを持ってくれるってうれしいですよ。 長らく俺の付き人は必ず他のチームに行ってボロクソ言われた身なんで」と苦笑。

「ニュースタンダードの上村の口から『本隊』って言葉を聞けて、俺は最高の気分でこのシリーズ、リーグ戦突っ走ります」と声を弾ませた。 ○上村優也＆永田裕志（2） （11分18秒、ライオンズシャイナー→片エビ固め） カラム・ニューマン＆×ジェイク・リー（0）Yuto－Ice＆○OSKAR（2） （15分5秒、レフェリーストップ ※ナイトメアホールド） ×ランス・アーチャー＆アレックス・ゼイン（0）