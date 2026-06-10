【整備済み品】東芝のノートパソコンdynabook U63とLenovoのノートパソコンIdeaPad Slim 3

東芝のノートパソコンdynabook U63は、13.3型のFHDディスプレイ、Core i5-7200Uプロセッサ、8GBのメモリ、128GBのSSD、カメラ、Wi-Fi、Bluetooth、HDMI、Type-C、Win 11、MS Office 2019を搭載したノートパソコンです。このノートパソコンは、Amazon.co.jp限定で販売されています。 また、LenovoのノートパソコンIdeaPad Slim 3は、15.6インチのディスプレイ、13世代のインテルCore i7プロセッサ、16GBのメモリ、512GBのSSD、MS Office 2021、Windows 11、バッテリー駆動13.9時間、重量1.62kgのノートパソコンです。このノートパソコンは、Abis Blu色のハンディファンと冷却プレートを搭載し、携帯扇風機、冷感、手持ち扇風機、ハンディ扇風機、3段階の風力調節、長時間の稼働、クーラー機能、ミニ扇風機、小型扇風機、ミニファン、熱中症対策のUSB充電式小型のストラップ付きのカラビナ付きのホワイト掃除機を搭載しています。

東芝のノートパソコン「dynabook U63」は、13.3型のFHDディスプレイ、Core i5-7200Uプロセッサ、8GBのメモリ、128GBのSSD、カメラ、Wi-Fi、Bluetooth、HDMI、Type-C、Win 11、MS Office 2019を搭載したノートパソコンです。

このノートパソコンは、Amazon.co.jp限定で販売されています。 また、Lenovoのノートパソコン「IdeaPad Slim 3」は、15.6インチのディスプレイ、13世代のインテルCore i7プロセッサ、16GBのメモリ、512GBのSSD、MS Office 2021、Windows 11、バッテリー駆動13.9時間、重量1.62kgのノートパソコンです。

このノートパソコンは、Abis Blu色のハンディファンと冷却プレートを搭載し、携帯扇風機、冷感、手持ち扇風機、ハンディ扇風機、3段階の風力調節、長時間の稼働、クーラー機能、ミニ扇風機、小型扇風機、ミニファン、熱中症対策のUSB充電式小型のストラップ付きのカラビナ付きのホワイト掃除機を搭載しています。

さらに、スティッククリーナーは、2024年進級版で15000Paの超強力吸引、0.6kgの超軽量のハンディクリーナーで、2WAYのコードレス掃除機、35分の連続稼働、左右、上下の回転、5種類のノズル、延長パイプ、LEDライト、HEPA多重濾過、低騒音、Type-C充電式の電気掃除機、車用掃除機、卓上、本棚、ハードフロア、階段、フローリング、カーペット、カーテン、ソファ、車に適用のiPhoneのHDMI変換ケーブル、MFi認証品、2024年新登場、給電不要、2年保証のミラーリングのiPhone/iPadをTVに映す、ライトニングHDMI変換、1080Pの遅延なし、音声同期出力、TVの大画面、自動接続、Lightning HDMIの日本語取説付き、iOS 13からiOS 17まで対応のテレビアンテナは、2024年強化モデル、信号増強の室内アンテナSattieは、450KMの受信範囲、4Kアンテナ、地デジアンテナ、360度の全方位受信、信号ブースター、高性能、高感度、設置が簡単、薄型、小型、軽量のUSB式、全種類の弱電界地区、UHF、VHFに対応する日本語説明書、ブラックのTinguポータブルテレビは、14.1インチの高齢者向けの病院使用可能の大画面、大音量、簡単操作、車中泊、車載用バッグ付きの良い画質、HDMI端子を搭載した録画機能、YouTube視聴可能、モバイルバッテリーに対応、AC電源、車載電源に対応、スタンド、吊り下げ、車載の3種類の設置、リモコン付き、遠距離操作可能、タイムシフト機能付きの底部ボタン、軽量の14.1インチのポータブルテレビです





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