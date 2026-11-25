★わざわざ党幹事長・鈴木俊一が21日、「法案の成立が一番重要で、そのためにどう対応するかということだ」「成立の阻害要因となるものは、なるべくなくしていくことが… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

政治の世界では日々どんなことが起きているのでしょう。 表面だけではわからない政界の裏の裏まで情報を集めて、問題点に切り込む文字通り「地獄耳」の コラム 。 けして一般紙では読むことができません。

きょうも話題騒然です。 （文中は敬称略） ★わざわざ党幹事長・鈴木俊一が21日、「法案の成立が一番重要で、そのためにどう対応するかということだ」「成立の阻害要因となるものは、なるべくなくしていくことが重要」と文科相・関芳弘のクビを飛ばしやすくしたのに首相・高市早苗は関をかばった。 官邸に近い議員は「22日に関が高市さんに進退伺いメールを送ったところ、『しっかり頑張らんかい』と激励された」という。 また24日夜には「関氏は説明責任をしっかり果たしていると考えている」と記者団に語り全面擁護を打ち出した。

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野党議員は「自民党は関に法的問題がないというが、そもそも順法精神のない閣僚こそが閣僚失格で、法を犯していなければ合法という理屈は維新やN党などの極右政党の憲法軽視の態度と同じだ」という。 ならば自民党はこれから政治資金パーティに官僚が参加も奨励、議員会館のパーティも薦めるのか。 ★高市の関擁護も理由は簡単だ。 クビを切れば次は任命責任どころか政権全体の差し替え論につながるとの懸念が首相にあるからだろう。