★麻生コンクリート工業が今年7月の公益通報をきっかけに発覚し、今月9日に日本産業規格（JIS）認証が取り消された品質不正問題。どうやら21年ごろからの約5年間… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

政治の世界では日々どんなことが起きているのでしょう。 表面だけではわからない政界の裏の裏まで情報を集めて、問題点に切り込む文字通り「地獄耳」の コラム 。 けして一般紙では読むことができません。

きょうも話題騒然です。 （文中は敬称略） ★麻生コンクリート工業が今年7月の公益通報をきっかけに発覚し、今月9日に日本産業規格（JIS）認証が取り消された品質不正問題。 どうやら21年ごろからの約5年間、購入者に提出した配合計画書とは異なる種類のセメントや配合で生コンクリートを製造・出荷し、発覚を防ぐために管理記録を改ざんしていた。 また昭和世代には懐かしい、強い酸化作用と極めて高い毒性・発がん性を持ち、厳しく規制されている六価クロム使用の疑惑も残る。

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★自民党副総裁・麻生太郎は1973年麻生セメント代表取締役社長に就任。79年に衆院選に初当選するまで続けていた。 炭鉱からセメントへ業態を社会ニーズに合わせながら変えていき、大きなグループを形成してきたことが、麻生の態度のでかさに結び付くとみる向きは多い。 無論、麻生にこの問題の直接的な責任はない。

福岡地区生コンクリート協同組合は10月中旬、問題の生コンクリートの出荷先などを「21年からの5年間に約142社、約190件の現場、数量は約1万6800立方メートル」と発表した。10日、福岡県が同社社長・清原定之を呼び文書の報告を求めたのに対して「真摯（しんし）に対応していきたい」というものの「調査中なのでコメントは控えたい」。 謝罪については「謝罪するつもりはないことはないが、他に優先することがたくさんある」と麻生譲りの発言でしのいだ。 麻生家と麻生グループは切り離せず、グループを背景に麻生の政治家としての名声があるといえる。

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麻生がこの件についてまとまったコメントを出しているわけでもない。 ★その麻生が会長を務める超党派のスポーツ議連は、国歌の取り違えなどの運営トラブルが続いた名古屋アジア大会が議題に。 同大会は大会運営費を支援しないとの閣議了解を覆し、特例的な財政支援として25年度補正予算に136億円を計上した経緯があり、当初からいわくつきの大会だった。 議連に出席した同大会組織委会長・愛知県知事・大村秀章に対して予算確保に尽力した元五輪相・橋本聖子から大会の検証と総括を求められた。

この際、麻生は手際の悪い運営に対して「恥さらしだった」と発言。 恥さらしはアジア大会のミスだけか。 （K）※敬称略