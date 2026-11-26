★防衛予算は大きく「人件・糧食費（自衛官の給与など）」と、装備品の購入・施設整備・研究開発に充てられる「物件費」に分かれる。これらは隊員のための活動と訓練、生… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

政治の世界では日々どんなことが起きているのでしょう。 表面だけではわからない政界の裏の裏まで情報を集めて、問題点に切り込む文字通り「地獄耳」の コラム 。 けして一般紙では読むことができません。

きょうも話題騒然です。 （文中は敬称略） ★防衛予算は大きく「人件・糧食費（自衛官の給与など）」と、装備品の購入・施設整備・研究開発に充てられる「物件費」に分かれる。 これらは隊員のための活動と訓練、生活、福利厚生と多岐にわたる。23～27年度の「防衛力整備計画（総額43兆円）」では、装備品などの新規契約額（物件費）が5年間で43・5兆円と、従来の約1・6倍に急拡大。 この増額分の多くが、三菱重工やNECなどの「装備品メーカー」や、沖縄・九州の「建設会社」への発注になっている。

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★軍事特需に大きな落とし穴となったのが麻生コンクリート工業をめぐる問題。 JIS（日本産業規格）認証取り消しに伴う不適合コンクリートの約190現場への出荷・記録改ざん、さらに工場汚水の無届け排出などだ。 これだけ発覚しても霞が関は大騒ぎのはずだ。 ことに建築物の安全性や公共工事への影響に直結する国交省、JIS制度を所管する経産省、水質汚濁防止法を所管する環境省などが当面関与するが、いずれの役所も自民党副総裁・麻生太郎傘下の企業とあって、及び腰で福岡市と企業からの報告待ちの有り様だ。