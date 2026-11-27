編集部が注目する、おいしくて居心地のいい店をご紹介する連載「いい店見つけた！」。第14回は、寿司もおばんざいも気軽に楽しめる「すしとおばんざい酒場ゑんがわ」。一人飲みから子供連れまで、誰もが肩肘張らず

編集部が注目する、おいしくて居心地のいい店をご紹介する連載「いい店見つけた！ 」。 第14回は、寿司もおばんざいも気軽に楽しめる「すしとおばんざい酒場ゑんがわ」。 一人飲みから子供連れまで、誰もが肩肘張らずに楽しめる一軒です。

代々木上原に誕生した、新しい町の酒場をご紹介します。 代々木上原は、名店の密集地帯だ。 自然派ワインとビストロ料理が楽しめる「ル・キャバレ」や水餃子が名物の「按田餃子」に、オーセンティックバーの老舗「カエサリオン」。 そのほかにもイタリアン、中華、和食と、あらゆるジャンルの有名店が軒を連ねる。

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そんななか、今までこの街にありそうでなかった寿司酒場が登場した。 店主の柏木寛之さんは、初台の町寿司「宗達」で修行を積んだ寿司職人。 妻の由夏さんは代々木上原駅前の居酒屋「まるしゑ」の調理場を切り盛りしてきた料理人だ。 二人は、飲食業のプロであると同時に、この街を飲み歩くプロでもある。