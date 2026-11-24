プレスリリース 【採用DB×人材紹介への進化】LAPRAS、企業の採用課題に合わせて選べる「3つの新プラン」の提供を開始

ダイレクトリクルーティングから人材紹介まで、エンジニア採用の成功を包括的に支援 LAPRAS株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：染谷健太郎、以下「LAPRAS」）は、ハイスキルITエンジニア採用プラットフォーム「LAPRAS」において、企業の採用体制や課題感に合わせて柔軟に選択できる「3つの新プラン（セルフ / アドバンス / BPaaS）」の提供を開始いたしました。

近年のエンジニア採用市場における競争激化と採用担当者の工数逼迫を受け、従来のダイレクトリクルーティング（自社スカウト）の枠組みにとどまらず、人材紹介や選考代行までを網羅した包括的な支援体制へとサービスプランをリニューアルいたしました。 企業のDX推進や生成AIの登場によりITエンジニアの厳選採用が加速し、ハイスキルなITエンジニアの獲得競争は激しさを増しています。

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一方で、採用企業側では「ダイレクトソーシングを行う専任の人事リソースが不足している」「スカウトを打っても母集団形成が追いつかない」「工数はかけられないが妥協せず即戦力を獲得したい」など、組織フェーズや社内体制によって直面する課題が多様化しています。 LAPRASはこれまで、Web上のオープンデータから技術力・アウトプットを可視化した独自のデータベースを活用し、意欲の高いエンジニアと企業のマッチングを支援してまいりました。

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今回のプランリニューアルでは、「月額固定で効率的に自社採用を進めたい企業」から「採用のプロに実務を一任して母集団形成から選考代行まで任せたい企業」まで、各社の状況に最適な選択肢を提供できるよう、サポート範囲を大きく拡張いたしました。 先行導入企業からは、人材紹介サービスの活用によって、候補者の懸念点の事前把握やオファー面談のフォローにより内定承諾につながったとの声も寄せられています。