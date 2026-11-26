鹿島はＤＦ小川諒也、ＤＦ千田海人、ＦＷ鈴木優磨のゴールで、２５年韓国Ｋリーグ王者・全北に３―０で完勝し、決勝トーナメント進出に大きく前進した。

鹿島はＤＦ小川諒也、ＤＦ千田海人、ＦＷ鈴木優磨のゴールで、２５年韓国Ｋリーグ王者・全北に３―０で完勝し、決勝トーナメント進出に大きく前進した。 ＧＫ早川友基【６・５】空中戦の安定感が光り、ビッグセーブがなくとも会心のパフォーマンスＤＦ植田直通【７・０】ＣＢからＣＢ、漢から漢、世代のトップランナーからＪ３でキャリアスタートの叩き上げ同級生への完璧クロスでアシスト。

堅守も光るＤＦ小川諒也【７・０】直接ＦＫ弾。 ＭＯＭに選出しなかったＡＦＣは、左ＳＢの位置をワンオペで踏ん張っていることを知らないのか、あるいは愛のないバックパスが許せなかったのか。

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ここでは敬意を込めてＭＯＭＭＦ柴崎岳【６・５】先制戦、追加点、ダメ押し点が効果的に刻めたのは、ボランチの試合を読む力があったからこそＭＦエウベル【６・０】攻撃面がパッとしないと問答無用で５点台だった選手ではなくなり、６・０に収支できるだけの献身性が備わってきたＦＷレオセアラ【６・０】パスは乱れ、シュートはポストに嫌われ、それでも、それだからこそ自陣まで戻って守備をして。 頭が下がる思いＤＦ松本遥翔【６・０】後半３３分ＩＮ。 今日も今日とて全力少年。 チームに活力アダム・カーシー主審【６・０】「喧嘩両成敗」は日本だけでなく、豪州にもある文化だということが判明した