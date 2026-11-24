サンミュージック所属のピン芸人、じょっくす。（28）が24日、Xを更新。お笑い芸人、スタンダップコメディアンの高橋元気さんが19日に26歳で亡くなったと伝えた… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

じょっくす。 は声明を通じ「2026年11月19日、僕の友人であり、後輩であり、そしてかけがえのない芸人仲間の一人である 高橋元気 が、26歳で亡くなりました」と書き出した。

「僕は23日に、ご遺族の方から直接ご連絡を頂いて本件を知りました。 ご遺族の意向により、葬儀は家族のみで行うそうです。 また本件経緯について、不用意な詮索や発信はご遠慮いただきたいとのことです。 ご理解いただきますよう、僕からもお願いいたします」とつづった。

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東大出身の高橋さんのXプロフィルによると「漫談家」となっている。 最終更新は11月17日となっていた。 Xのプロフィルにあるリンクに飛ぶと、複数のSNSを紹介。 インスタグラム「東大デブ高橋元気」のアカウントには「東大卒なのに、デブの問題しか解けません」などとあった。

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バトルライブやスタンダップコメディの舞台に立ち、ネ夕見せや主催ライブを積極的に企画して、大好きなお笑いを大好きなまま続けるために、日々苦闘しながらも頑張っていました。 各種SNSも少しだけ軌道に乗り始めていたようで、これから売れていく、これからうまくいく途中でした。 僕は23日に、ご遺族の方から直接ご連絡を頂いて本件を知りました。 ご遺族の意向により、葬儀は家族のみで行うそうです。

また本件経緯について、不用意な詮索や発信はご遠慮いただきたいとのことです。 ご理解いただきますよう、僕からもお願いいたします。