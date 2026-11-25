「ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ ２０２６ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２５日、グランドプリンスホテル新高輪） パ・リーグのＭＶＰが発表され、ソフトバンクの栗原陵矢内野手（３０）が初受賞した。ソフトバンクからの受賞は２４年度の近藤健介外...

【投票結果一覧】ソフトバンク・栗原陵矢がＭＶＰ「近藤さんのお陰」打点、本塁打の２冠 ２位近藤健介を１位票で圧倒パ・リーグのＭＶＰが発表され、ソフトバンクの栗原陵矢内野手（３０）が初受賞した。

ソフトバンクからの受賞は２４年度の近藤健介外野手、２５年度のモイネロ投手に続いて３年連続１９人目、２７度目となった。 栗原は今季１４２試合に出場し、打率・２７１、４０本塁打、１１８打点。 本塁打と打点の２冠を獲得。５月からは４番に座り、リーグ３連覇に大きく貢献した。

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「打点王になりたいと思っていたシーズンだったので、そこに関しては達成感がありますけど、４０本に対しては自分の中ではホームランバッターではないですし、あんまり考えられない数字なので、ちょっとできすぎかなっていうところはあります」と語った。 近藤に対しては「とてつもなく僕の中では大きい存在」と言う。

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「近藤さんから教わってきたことが多くて、その近藤さんから独り立ちするシーズンと決めていたんですけど、なかなか難しかったですし、シーズン中も打撃のことはたくさん聞きました。 本当にこの受賞は近藤さんのお陰と言っても…の賞です」と感謝の思いも述べた。 来季以降に向けて「この賞にふさわしいような成績を継続して出していきたいなと思いますし、もう一度とりたいなという思いが強いので、来年以降がすごく大事になってきますし、そういう気持ちでやりたいなと思います」と誓いを込めた。

近藤健介（ソフトバンク） ６００点（１位４３票、２位１２２票、３位１９票）レイエス（日本ハム） ６６点（１位３票、２位１１票、３位１８票）松本裕樹（ソフトバンク） ９点（２位１票、３位６票）