株式会社RIPPLE今回のベア率は春闘の中小平均（定期昇給込4.69％）の約1.8倍。フィットネスクラブの倒産が過去最多ペースの年に、出店ペースを緩めて人へ投資する方針を、全社員に発表|…

賃上げが経営を圧迫する企業が増え、フィットネス業界も厳しい時代となっている中、なぜSTREAMがベースアップを続けられるのか。 その理由は3つあります。 第6期（2025年11月～2026年10月）の売上は約12億円で、前期の約5.1億円から約2.3倍に伸びました。

この成長を支えてきたのは社員一人ひとりの頑張りだと考え、その成果を待遇で返します。 第7期は、売上30億円を目標に掲げています。 STREAMは創業から6年で、飲食・体操教室を含め35店舗まで広がりました。 全国への展開を目指して出店は続けながらも、第7期の上半期はペースをいったん緩め、人への投資に振り向けます。

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今回のベースアップにかかる年間の費用は、試算で新店約2店舗分。 出店のペースを調整すれば、待遇の改善を無理なく続けられると考えています。 新店の内装工事を自社で担い、出店にかかる費用と期間を抑えています。 第7期からは、これまでSTREAMの不動産仲介と店舗工事の約8割を支えてきたテンポックスを関連会社に迎える予定です。