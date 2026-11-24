株式会社ハピネット 株式会社ハピネット（本社：東京都台東区、代表取締役社長：水谷 敏之、証券コード：7552、以下当社）は、昨年に引き続き、当社の流通データをもとに2026年8月ま…

『仮面ライダーマイス』より、史上初！ 胸、腰2スタイルで遊べる「変身ベルト DXマイスドライバー」が登場！ ベルトを胸に装着しライドエグズ1をセット！ レバー操作でエグズを割るとネズミの絵柄が出現！

仮面ライダーマイスに変身！ さらに、ベルトを腰に装着し、別売りのハンマーボーンバックルをセット！ バックルでエグズを割るとネコの絵柄に変化！ 仮面ライダーリドに変身！

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商品選びにおいては、価格だけでなく、限定感やコレクション性、所有する満足感といった付加価値を重視する傾向が見られ、高価格帯商品への関心も高まっています。 初代PlayStation（通称「PS1」）の本体とそれに接続するコントローラーのレプリカモデルには、OPENボタンと電源ボタンも付いています。 さらに、振動機能付きDualShockコントローラーの登場と相まって大人気を博した『グランツーリスモ』（1997年発売）と『サルゲッチュ』（1999年発売）のジオラマもつくり出せます。

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ゲームで遊ぶことやレトロなゲーム機集めが好きな方にぴったりのプレミアムギフトです。 わかりやすいデジタル版組み立て説明書が収録されたLEGO Builderアプリを使えば、立体表示されるモデルを拡大・回転して手順を確認しながら組み立てを進め、進行状況を保存できるため、組み立て体験に没頭できます。 LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. 2026 The LEGO Group.

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