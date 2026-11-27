広島辰見鴻之介内野手（26）が27日、広島市内のマツダスタジアムにある球団事務所で契約更改交渉を行い、1630万円の大幅アップとなる年俸2100万円でサインし… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

「1日1日を後悔しないように大切に積み重ねていこうと思っていた。1年間やり切ることができた。 いい1年だったと思います」 昨オフ、現役ドラフトで楽天から広島に加入。 今季は71試合に出場し、打率1割3部6厘、0本塁打、2打点。

特筆すべきはセ・リーグ3位となった28盗塁だ。 うち27盗塁は代走でのスチール成功。79年藤瀬（近鉄）が代走で記録したシーズン最多25盗塁を抜き、プロ野球記録を作った。 現役ドラフトで移籍しながらも、代走のスペシャリストとして生きる道を切り開いた。 今月開催された「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」では初の侍ジャパン入り。

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「全国の野球ファンに応援していただき、その中でプレーできることは幸せだと思いました。 またあのユニホームを着たいと思いました」と日の丸への思いも語った。 4倍を超える大幅アップを勝ち取った。 特に欲しいものはないが、「ジムニーに乗っているけど、カスタムが楽しい車なので、まずは顔を変えてみようかな。 ちょっとスタイリッシュに」。