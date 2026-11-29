国内フリーエージェント（FA）権を行使した広島森下暢仁投手（29）が29日までに、ソフトバンク入りを決断をしたことが分かった。今月4日にFA権の行使を宣言。広… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

今月4日にFA権の行使を宣言。 広島残留も選択肢の一つとし、巨人、DeNA、 ソフトバンク と交渉。 ソフトバンク が4年20億円規模の破格の条件を提示したとみられる（金額は推定）。 近日中にも ソフトバンク への入団会見が開かれる見込みだ。

森下は明大からドラフト1位で入団した1年目の20年に10勝を挙げて新人王を獲得した。21年の東京五輪では野球日本代表の先発として金メダル獲得に貢献。 今季は7勝11敗、防御率3・60。 通算60勝、防御率2・84を誇る。 先発として試合を作る能力に優れた右腕に、広島は推定年俸2億円からの増額と複数年契約を提示し、引き留めに全力を尽くしていた。27日に広島・廿日市市内で行われたバッテリー会ゴルフに参加。

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「そろそろしっかり決めたい気持ちもある。 今すぐにでも答えを出したいんですけど。 やっぱり自分も悩んでいる部分がある」と悩める胸中を吐露していた。 広島はFA権の行使を表明した楽天太田光捕手（30）の獲得に乗り出しているが、DeNAも獲得調査に乗り出しているとみられ、現時点では不透明だ。