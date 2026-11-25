広島森翔平投手（28）が25日、マツダスタジアム内の球団事務所で契約更改交渉を行い、1200万円増の5000万円でサインした。今季は19試合に登板し、3勝6敗… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

広島 森翔平 投手（28）が25日、マツダスタジアム内の球団事務所で 契約更改 交渉を行い、1200万円増の5000万円でサインした。 今季は19試合に登板し、3勝6敗、防御率3・54だった。

「本当に評価していただいたと思うので、来季こそはやらないといけないなと思います」。 増額提示に納得のサインとなった。 今季は開幕ローテ入りも、左内転筋を痛めて早々に戦線離脱となった。5月に1軍復帰するも思うように白星が伸びず、シーズン終盤には中継ぎとして3試合に登板した。 先発として思うように投球回を伸ばせなかった中で、中継ぎでの登板によって出力を出す感覚を取り戻した。

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先発ではどこかかわそうとしていたところもあっただけに、原点に立ち返るきっかけを得た。

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「中継ぎのときの出力は良かったと思うので、あれを先発で出せたら」。 秋季練習でチームが掲げるフィジカル強化にオフも取り組みながら、投球の球威向上を目指す。

「ずっと勉強は変わらないんですけど、6年目ですし、自分が引っ張っていかないといけないところも」。 先発の柱の森下と床田がともにFA権を行使し、去就が不透明なだけに、森の先発陣の一角としての期待も大きくなる。 （金額は推定）