プレスリリース 【年代別・秋冬の長袖スウェット着用実態調査】最もよく着る世代は「40代」！35％が「ほぼ毎日着ている」と回答

30代以下では、「ほぼ毎日」が30.0％、「週に数回」が19.0％、「月に数回」が8.0％でした。 着用頻度が高い人が一定数いる一方で、「ほとんど着ない」も43.0％を占めています。 次いで、「近所への買い物」が13.0％、「通勤・通学」が3.7％となりました。30代以下では、「完全に分けている」が29.8％、「一部兼用している」が38.6％、「ほぼ兼用している」が10.5％、「分けていない」が21.1％でした。30代以下では「一部兼用している」が最も多くなっています。50代では、「完全に分けている」が46.3％で最多となり、「一部兼用している」が24.1％、「分けていない」が20.4％となりました。

自由回答では、「暖かさ」を選んだ方から保温性や裏起毛を求める声が、「価格」を選んだ方からはコストパフォーマンスを重視する声が目立ちました。

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「着回しやすさ」では、手持ちの服と合わせやすいことや、重ね着のしやすさを挙げる声が見られます。 今回の調査では、秋～冬に長袖スウェットを「ほぼ毎日」着ているのは40代が35.0％と最も多く、最もよく着る場面は全世代で「自宅」が中心でした。 外出用を選ぶ際に最も重視されていたのは、いずれの世代でも「暖かさ」です。 また、毎年着たくなるスウェットの特徴としては、全世代で「着心地がよい」と「保温性が高い」が上位に挙がりました。