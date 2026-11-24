巨人は24日までに34選手が契約更改を終えた。アップが10人、現状維持が8人、ダウンが16人。増額幅では泉口、船迫がともに3000万円アップでトップに並んだが… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

巨人は24日までに34選手が 契約更改 を終えた。 アップが10人、現状維持が8人、ダウンが16人。 増額幅では泉口、船迫がともに3000万円アップでトップに並んだが、増額率では今季、育成から支配下登録を勝ち取った 平山功太 内野手（22）がトップに立った。

平山は830万円増の年俸1250万円でサイン。 今季の年俸420万円から約3倍となる197・6％増を勝ち取った。2位には1700万円増の年俸3200万円でサインした堀田が113・3％増で続いた。 ここまで年俸倍増を勝ち取ったのは、この2人だけとなっている。 増額幅でトップに並んだ泉口は年俸8900万円で50・8％増、船迫は年俸1億2000万円で33・3％増となり、自身初の大台に到達した。

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高卒1年目の石塚も440万円増の年俸1670万円でサインし、35・8％増となった。 一方、丸、坂本、山﨑、戸郷、田中将ら主力5人だけで計2億3000万円減となるなど、減額も目立つ。34選手の増額分の総額は9750万円、減額分は2億5250万円で、差し引き1億5500万円減となっている。 （金額は推定）＜5＞船迫 33・3％増（年俸1億2000万円）＜10＞鈴木圭 2・8％増（年俸370万円）