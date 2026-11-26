巨人が26日、ドラフト1位で指名した横浜・織田翔希投手（18）とで初めて直接面談に臨んだ。同校グラウンドに榑松スカウトディレクターら4人が訪問した。約1時間半… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

巨人が26日、 ドラフト 1位で指名した横浜・ 織田翔希 投手（18）とで初めて直接面談に臨んだ。 同校グラウンドに榑松スカウトディレクターら4人が訪問した。 約1時間半の面談を終えた榑松スカウトディレクターは「沢村賞とサイ・ヤング賞を両方取る投手に向けた育成プランを提示しました」と話した。

また、松井秀喜新監督（52）が在籍時につけていた背番号「55」を提示したことを明かした。 この日、提示した資料は「世界最高投手への挑戦 沢村賞＆サイ・ヤング賞初のダブル獲得に向けて」。 かつて日本ハムが大谷翔平に提示した30ページの資料を大きく上回る、90ページに及ぶプレゼンに思いを込めた。 内容は過去の育成方針ではなく、織田本人にフォーカスを当てたもの。

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織田からも食生活や設備環境について質問が出たと明かし、「しっかり聞いていただけた」と面談を振り返った。 今月10日に水野雄仁編成本部長（61）らが指名あいさつに同校を訪れた際、織田は同席せず。 出席した村田浩明監督（40）は「織田もごあいさつをして話を聞いてしまうと、高校生ですから頭の中がこんがらがってしまう。 織田自身もそういう話をしていましたので、今後織田に話をして、本人が決断していかないと進まない話」と欠席の理由を説明した。