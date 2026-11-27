巨人がドラフト1位の横浜・織田翔希投手（18）に提示した育成プランに、時期を問わないポスティングシステム容認を盛り込んだ。26日に行われた初の直接面談で「世界… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

巨人が ドラフト 1位の横浜・ 織田翔希 投手（18）に提示した育成プランに、時期を問わないポスティングシステム容認を盛り込んだ。26日に行われた初の直接面談で「世界最高投手への挑戦 沢村賞＆サイ・ヤング賞初のダブル獲得に向けて」と題した資料を提示したが、その一部が判明。

右腕が最高の形で米挑戦できるよう、想定在籍年数に幅を持たせた形で、米移籍への青写真を描いてもらう。 面談で織田に渡した90ページにも及ぶ育成プラン。 その表紙には「織田翔希投手を世界一の投手に導く、読売巨人軍の“NPB育成、MLBポスティング移籍”ご提案」という文字が記されていた。 資料の中身では、時期を問わない米挑戦への提案が詰まっていた。

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球団幹部は「5年で、7年でなどきっちり決めてても。 その時の良い状態で、良い成績の時に行かないと」とおもんぱかる。 実績がともなわない移籍では、本人にも不利になる可能性もある。