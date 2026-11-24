ミスターの名を冠した賞を巨人から－。リチャード（27）が24日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み400万円減の2200万円でサイン。来季へ「長嶋茂雄賞を目… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

長嶋さんの功績をたたえ、今季新設された同賞。

「グラウンド上のプレーにおいて、ファンを魅了する等、日本プロ野球の文化的公共財としての価値向上に貢献した野手」として定められる。 初代は三冠王に輝いた阪神佐藤。 その活躍を認めた上で「ジャイアンツの選手だったら…と、みんな思ってると思います」と胸中を明かした。

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「ファンを魅了する」。 その選考基準にひかれた。 かつて、本塁打を放ちスキップをしたミスターの姿を引き合いに、相手チームのファンからも応援される選手を思い描く。 今季も10月2日ヤクルト戦（神宮）では、大城の打順で打席に向かいかけ、チームメートに呼び戻された。

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打順間違いの直後に特大ソロ。23日のファンフェスタでは、アベンジャーズの「ハルク」にそっくり扮し観客を沸かせた。 グラウンドに立つたび、どこか不思議な期待感を抱かせるのが魅力だ。 秋季キャンプでは、松井秀喜新監督とベンチ裏に下がり、約25分間の極秘指導を受けた。11月末には下半身の手術を受ける予定で、万全の状態での来季を期す。 ミスターの愛弟子が率いるチームで「松井監督のもとで取るべきだなという、勝手ながら使命感もわいてます」と自らを奮い立たせる。

指揮官の胴上げも思い描くなか「輪に僕がいないと、多分あの人は大きすぎて上がらない」と、きっちり笑いも誘った。 孫弟子となるロマン砲が、2つの栄誉を巨人に持ち帰る。 【北村健龍】